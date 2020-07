Stand: 27.07.2020 19:15 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rügen: Greenpeace versenkt Felsen - Behörde prüft

Im Kampf gegen zu viel Fischfang haben 13 Greenpeace-Aktivisten bis zu 750 Kilogramm schwere Granitblöcke von Bord der "Beluga II" und von Schlauchbooten geworfen und im Meeresschutzgebiet Adlergrund rund 40 Kilometer östlich von Rügen versenkt. Damit wollen die Umweltschützer verhindern, dass Fischer mit Grundschleppnetzen den Meeresboden "durchpflügen" - auch wenn dies legal sei, wie die Organisation meldete.

Schon 50 Felsbrocken versenkt

"Zur Rettung der Meere brauchen wir echte Schutzgebiete frei von menschlicher Zerstörung", sagte Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack. Die Aktion soll mehrere Tage dauern. Nach Greenpeace-Angaben wurden bis Montagmittag rund 50 Felsblöcke versenkt. Mit 150 bis 200 Steinbrocken könne das Schutzgebiet Adlergrund komplett vor der Grundschleppnetzfischerei geschützt werden, hieß es weiter.

Greenpeace: Mit Granitblöcken gegen Überfischung Nordmagazin - 26.07.2020 19:30 Uhr Greenpeace kämpft gegen die Überfischung der Ostsee. Im Meeresschutzgebiet Adlergrund vor Rügen versenken Aktivisten Granitblöcke. So soll der Einsatz von Grundschleppnetzen verhindert werden.







Bodenzerstörende Fischerei im Schutzgebiet

Die Bundesregierung müsse die Fischerei und die Ausbeutung von Rohstoffen in den Schutzgebieten verbieten, forderte er. "Nur so lassen sich Arten und Lebensräume schützen." Deutschland hat Greenpeace zufolge bereits 2007 fast die Hälfte seiner Meeresgebiete als Schutzzonen ausgewiesen. Auch die Pläne für ein Verbot bodenzerstörender Fischerei im Schutzgebiet Adlergrund sind demnach längst fertig. Allerdings fehle der politische Wille, sie umzusetzen, prangert Greenpeace an.

Dorsch und Hering in der Ostsee gefährdet

Der Meeresschutz bestehe lediglich auf dem Papier. Selbst in ausgewiesenen Schutzgebieten der Nord- und Ostsee sowie dem Nationalpark Wattenmeer erlaube die Bundesregierung weiter Ölausbeutung, Fischerei sowie Sand- und Kiesabbau. Besonders schlecht steht es den Umweltschützern zufolge in der deutschen Ostsee um Dorsch und Hering. Stark gefährdet sei auch Deutschlands einzige Walart, der Schweinswal.

Fischereiverband: Illegale Aktion

Der Geschäftsführer der Sassnitzer Kutter- und Küstenfisch GmbH, Philipp Bruns, sprach gegenüber NDR 1 Radio MV von einer überzogenen Aktion. Von Sassnitz aus sei seit zehn Jahren niemand mehr mit Grundschleppnetzen über den Adlergrund gefahren. Aus Sicht des Fischereiverbandes Mecklenburg-Vorpommern ist die Aktion illegal. "Das ist Selbstjustiz", kritisierte der Vorsitzende Michael Schütt.

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt schaltet sich ein

Derweil haben die Greenpeace-Aktivisten auch am Montag ungehindert ihre Aktion fortgesetzt. Weder die Wasserschutz- noch die Bundespolizei sehen sich für den Seebereich zuständig. Allerdings ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt des Bundes in Stralsund nach eigenen Angaben dabei, die Aktion zu prüfen. Am Dienstag wolle die Behörde über die Zulässigkeit entscheiden. Weil die Aktion im Bereich der Ausschließlichen Wirtschaftszone durchgeführt wird, seien Bundesbehörden zuständig, hieß es. Die Schifffahrt sei bereits über das Versenken von Steinbrocken in dem Gebiet informiert worden. Laut Greenpeace sind die Steine keine Gefahr für Schiffe, dafür lägen sie zu tief.

Scharfe Kritik aus Fraktionen von CDU und AfD

Der fischereipolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, Burkhard Lenz, kritisierte die Aktion scharf: "Die Fischer in unserem Land haben durch EU-Verordnungen eigentlich schon genug Sorgen", sagte er. "Jetzt werden einem kompletten Wirtschaftszweig in einer strukturschwächeren Region auch noch durch PR-Aktionen fragwürdiger Umweltschützer Steine in den Weg gelegt." Der agrarpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Ralf Borschke, sprach von "kriminellem Treiben" von Greenpeace. Der Fischfang hingegen sei erlaubt und eine wichtige Einnahmequelle für der Region.

