Stand: 03.09.2020 12:13 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Rügen: Gefundene Knochen stammen offenbar von Tieren

Die am Mittwoch an einem Strand bei Glowe auf Rügen gefundenen Knochen stammen offenbar von Tieren. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Um auszuschließen, dass sich menschliche Knochen darunter befinden, wird der Fund nun von Rechtsmedizinern analysiert. Die Polizei sucht seit Januar nach einer aus Thailand stammenden Frau und war deshalb bei Glowe unterwegs. Denn Hinweise und Spuren würden nach Rügen führen. Die 57-Jährige arbeitete zuletzt im Rotlichtmilieu in Stralsund. Die Polizei vermutet ein Verbrechen. | 03.09.2020 12:12