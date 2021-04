Stand: 06.04.2021 09:02 Uhr Rügen: Feuer in Kirchgemeinden-Gebäude - Frau verletzt

Bei einem Brand im Nebengebäude einer Katholischen Kirchgemeinde in Bergen auf Rügen ist eine 60 Jahre alte Frau verletzt worden. Das Feuer war am Montagabend in einer Mietwohnung ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher erklärte. Die Brandursache ist noch unklar. Die 60-Jährige Bewohnerin kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. | 06.04.2021 09:02