Stand: 24.08.2021 12:00 Uhr Rügen: Falsche Kontrolleurin lichtet Impfzertifikat ab - Polizei warnt

Die Polizei auf der Insel Rügen warnt vor Betrügern, die unter einem Vorwand Impfzertifikate von Gästen abfotografieren. Laut Polizei hatte sich eine vermeintliche Kontrolleurin am Montag eine solche Bescheinigung von einer Urlauberin in Binz zeigen lassen. Die etwa 35 Jahre alte, schlanke Frau habe eine grüne Weste mit der Aufschrift "Security" getragen, die Bescheinigung schnell abfotografiert und sei dann zu einer nächsten Gruppe gegangen. Dem Binzer Ordnungsamt und der Polizei sind solche Kontrollen aber nicht bekannt. Die betroffene Urlauberin schöpfte Misstrauen, sie schaltete die Polizei ein. Die Polizei in Sassnitz warnt davor, diese Bescheinigungen von anderen abfotografieren zu lassen, weil sie betrügerisch genutzt werden könnten. Üblicherweise würden Impfzertifikate nur angeschaut oder beim Einlass zu Veranstaltungen eingescannt. | 24.08.2021 11:59