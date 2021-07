Stand: 18.07.2021 15:12 Uhr Rügen: Ein Toter bei Badeunfall, drei Helfer gerettet

Beim Baden in der Ostsee auf Rügen ist am heutigen Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Er war in der Ostsee bei Nonnevitz (Vorpommern-Rügen) im Norden Rügens beim Baden abgetrieben. Mehrere Badende hatten versucht dem Mann zu helfen, drei von ihnen gerieten dabei aber selbst in Not und mussten gerettet werden. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen herrschte dort eine starke Strömung, was die Bergung erschwert haben soll. An dem Einsatz war der Seenotrettungskreuzer "Bremen" beteiligt. Weitere Details, auch zur Identität des Mannes, konnte die Polizei bisher nicht nennen. | 18.07.2021 15:12