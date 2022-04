Stand: 22.04.2022 11:24 Uhr Rügen: Drei Verletzte beiUnfall nahe Bergen

Bei einem Unfall auf Rügen sind am Freitag drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei war eine 71-jährige Fahrerin am Morgen mit ihrem Auto auf der B96 nahe Bergen plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn gefahren und mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Die Rentnerin sowie die 35-jährige Fahrerin des anderen Autos und deren 43-jähriger Beifahrer kamen mit Verletzungen in eine Klinik. Der Verkehr auf der Hauptverkehrsader der Insel Rügen war wegen der Bergung der Verletzten und Fahrzeuge für zwei Stunden stark behindert. Die 71-Jährige musste den Führerschein vorerst abgeben. Die genaue Unfallursache ist unklar. | 22.04.2022 11:24

