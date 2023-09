Stand: 23.09.2023 14:12 Uhr Rügen: Demonstration gegen das geplante LNG-Terminal läuft

Auf der Insel Rügen hat sich am Samstag ein Demonstrationszug gegen das geplante LNG-Terminal in Mukran in Bewegung gesetzt. Die Demonstranten starteten mit Verspätung vom Rügenplatz in Sassnitz - sie wollen über Mukran bis nach Lietzow ziehen. Laut des Veranstalters, der Gruppe "Ende Gelände", beteiligen sich aktuell rund 700 Menschen an der Demo. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen. Erst am Donnerstag blockierten Greenpeace-Aktivisten im Greifswalder Bodden das Pipeline-Verlegeschiff, welches die Anbindungsleitung für das Terminal bauen soll.

