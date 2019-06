Stand: 25.06.2019 06:24 Uhr

Rügen: B96n wird heute freigegeben

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/7.0.90

Auf Rügen ist der Ausbau der B96n von Stralsund nach Bergen beendet. Am Dienstagvormittag soll der letzte Bauabschnitt der Bundesstraße feierlich für den Verkehr freigegeben werden.

Zusatzstreifen zum Überholen

Die neue Trasse zwischen den Anschlussstellen Samtens-Ost und Bergen ist sieben Kilometer lang und in beide Richtungen einspurig befahrbar. Um den Verkehrsfluss zu garantieren gibt es einen Zusatzstreifen zum wechselseitigen Überholen. An der Strecke wurde knapp drei Jahre gebaut.

Bedeutung für Tourismus und Güterwirtschaft

Die B96n ist nach Angaben des Verkehrsministeriums in Schwerin besonders für den Tourismus auf Rügen und die Anbindung des Hafens Sassnitz-Mukran an die A20 wichtig. Im Jahresschnitt wird mit täglich 20.000 Kraftfahrzeugen gerechnet. Die Baukosten betragen etwa 63 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 25.06.2019 | 07:00 Uhr