Rügen: B96n-Teilstück ab heute frei

Der Bau der B96n auf Rügen kommt gut voran. Von heute an können die Autofahrer die neue Straße nutzen. Der Verkehr wird über die neue sieben Kilometer lange Trasse zwischen Samtens und Bergen umgeleitet.

Freie fahrt zwischen Bergen und Samtens

Auch wenn die offizielle Fertigstellung des neuen rund sieben Kilometer langen Teilstücks zwischen Samtens und Bergen erst nach Pfingsten erfolgen soll, wird der Verkehr schon von Anfang kommender Woche an darüber umgeleitet. Grund dafür sind Restarbeiten an der alten Bundesstraße, so Bauoberleiter Klaus Lehmann.

Alte Straße muss zurückgebaut werden

So müsse beispielsweise rund um die Wildbrücke hinter Samtens die Straße zurückgebaut werden. Außerdem fehle noch die Kreuzung bei Teschenhagen. Der neue Verkehrsknotenpunkt bei Bergen hingegen ist den Angaben zufolge schon komplett fertig und werde auch bis zur offiziellen Übergabe befahrbar bleiben.

