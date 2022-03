Stand: 09.03.2022 08:23 Uhr Rügen: Aussichtsplattform am Königsstuhl später fertig

Die neue Aussichtsplattform am Königsstuhl auf Rügen wird nicht pünktlich zur Hauptsaison fertig, sondern erst im Frühherbst. Das teilte das Nationalparkzentrum am Dienstagabend mit. Die Arbeiten dauerten noch etwa sechs Monate. Die Plattform soll an einem Mast hängend mehrere Meter über dem Kreidefelsen schweben. Vor allem die Verankerung im Boden habe deutlich länger gedauert als ursprünglich angenommen. Für Besucher bedeutet das, der Weg zum Kreidefelsen ist noch bis Ende Juni frei begehbar. | 09.03.2022 08:23