Stand: 25.06.2021 10:33 Uhr Rügen: 89-jähriger Berliner kommt beim Baden ums Leben

Auf Rügen hat es den zweiten Badetoten in dieser Saison auf der Insel gegeben. Am Donnerstagnachmittag starb ein 89 Jahre alter Berliner beim Baden vor dem Strand am Wohnmobilparkplatz zwischen Prora und dem Sassnitzer Fährhafen. Strandbesucher hatten den Mann bewegungslos im Wasser treibend entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Ersthelfer brachten ihn an Land und wollten ihn wiederbeleben, der Notarzt konnte aber nur noch seinen Tod feststellen. | 25.06.2021 10:30

