Stand: 09.09.2021 18:19 Uhr Rügen: 80-jähriger Autofahrer übersieht Motorradfahrerin - schwer verletzt

Bei einem Unfall auf Rügen ist am Donnerstagmittag eine 42 Jahre alte Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 80-jähriger Autofahrer auf der B196 bei Bergen wenden, übersah die Motorradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Schwerverletzte kam per Hubschrauber in eine Klinik. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben. | 09.09.2021 18:18