Stand: 08.10.2021 05:07 Uhr Rügen: 80-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf B96

Bei einem Verkehrsunfall auf Rügen ist ein 80-jähriger Mann ums Leben gekommen. Fünf Menschen wurden schwer verletzt. Auf der B96 in Richtung Stralsund war am Nachmittag ein Geländewagen von der Spur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Der Geländewagen kollidierte mit zwei entgegenkommenden Autos. Eine Frau und der 80-Jährige wurden per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Mann starb dort wenig später. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. | 08.10.2021 05:04