Stand: 28.03.2021 18:33 Uhr Rügen: 80-Jähriger stirbt nach Bootsunfall

Bei einem Bootsunfall auf der Ostsee ist am Sonntag ein 80 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er vor der Insel Rügen zusammen mit einem 77-Jährigen mit einem Motorboot auf Höhe der Ortschaft Palmer Ort auf den Bodden gefahren, um zu angeln. Warum sie dort mit dem Boot kenterten, ist noch unklar. Die beiden Männer schafften es noch aus eigener Kraft bis in Ufernähe, wo sie Passanten aus dem Wasser zogen. Der 80-Jährige musste vor Ort reanimiert werden. Er starb später im Krankenhaus. Der 77-jährige kam stark unterkühlt in eine Klinik, sei aber nicht in Lebensgefahr, hieß es. | 28.03.2021 18:33