Stand: 28.02.2023 05:05 Uhr Rügen: 178.000 Euro Schaden durch Unfall mit Kranfahrzeug

Auf Rügen ist am Montag ein Kranfahrzeug mit Anhänger auf der B196 umgekippt und hat dadurch einen Sachschaden von schätzungsweise 178.000 Euro verursacht. Das große Gespann war in Richtung Raabe unterwegs, als es nach rechts von der Fahrbahn abkam und absackte. Der Kran landete im Straßengraben und auf den Gleisen der Rügenschen Bäderbahn. Der 54-jährige Fahrer des Gespanns wurde nicht verletzt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 2 Uhr in der Nacht.