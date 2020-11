Stand: 29.11.2020 06:11 Uhr Rügen: 1.000 Rinder bei Brand in Sicherheit gebracht

Bei einem Brand in Parchtitz auf Rügen haben Feuerwehrleute ungefähr 1.000 Rinder vorübergehend in Sicherheit gebracht. Das Feuer war am Samstagabend im Bereich der Melkanlage des Bauernhofs ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen verursachte ein technischer Defekt an einer Pumpe der Melkanlage den Brand. | 29.11.2020 06:10