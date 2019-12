Stand: 27.12.2019 05:59 Uhr - NDR 1 Radio MV

"Rückkehrertage" werben um Fachkräfte



In Schwerin, Wismar und Neubrandenburg werben heute Unternehmen um Fachkräfte. Beim "Rückkehrertag" wollen sie vor allem Arbeitnehmer ansprechen, die wegen eines Arbeitsplatzes aus Mecklenburg-Vorpommern weggezogen sind und zurück kehren wollen. Der Fachkräftemangel wird mittlerweile von vielen Unternehmen im Land als größtes Problem für ihre wirtschaftliche Entwicklung genannt.

Weihnachts-Besucher angesprochen

Die Veranstalter hoffen auf regen Zuspruch, da viele ehemalige "Landeskinder" über die Feiertage ihre Familien in Mecklenburg-Vorpommern besuchen. Zu der Veranstaltungen eingeladen sind zum einen Menschen, die ihre Heimat dauerhaft verlassen haben. Zum anderen richtet sich der "Rückkehrertag" auch an Pendler. In Schwerin präsentieren sich 20 Unternehmen und Institutionen im Demmlersaal des Alten Rathauses. In Wismar werben 45 Firmen in der Markthalle und in der Mensa der Hochschule in Neubrandenburg sind es 40 Unternehmen, die Arbeitsplätze anbieten.

Weitere Informationen Immer mehr Pendler in MV Immer mehr Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern pendeln zur Arbeit in ein anderes Bundesland. Das belegen aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. mehr 350.000 Pendler fahren zur Arbeit nach Hamburg Etwa 350.000 Menschen pendeln regelmäßig zum Arbeiten nach Hamburg. Laut IG Bau ist die Zahl in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Ein Grund sei der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in der Stadt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.12.2019 | 06:00 Uhr