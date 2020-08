Stand: 29.08.2020 15:45 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rothenklempenow: Defibrilator vermisst - Warnung vor Gebrauch

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald wird nach einem Rettungseinsatz ein Defibrilator vermisst. Der Rettungsdienst warnt vor akuter Lebensgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch. Das Gerät kann starke Stromstöße absondern. Wenn es in falsche Hände gerät, können diese Stromstöße schwere Verletzungen verursachen und sogar zum Tod führen. Einsatzkräfte waren am Freitagabend in Rothenklempenow bei Pasewalk unterwegs und hatten einen Patienten versorgt. Gegen 18:45 Uhr stellten sie fest, dass das Gerät fehlt. Der Kreis bittet um dringende Rückgabe und warnt vor allem Kinder, beim Finden dieses Gerätes unbedingt die Finger davon zu lassen. | 29.08.2020 15:44