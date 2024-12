Rostocker wegen versuchten Mordes verhaftet Stand: 17.12.2024 18:14 Uhr Nachdem in Rostock ein 42-jähriger Mann tot in seiner Wohnung gefunden wurde, ist am Dienstag ein Tatverdächtiger verhaftet worden.

Das Amtsgericht Rostock hat Haftbefehl gegen einen 47-jährigen Mann erlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in der Nacht zu Dienstag einen 42-Jährigen im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ermordet zu haben.

Mit dem Küchenmesser erstochen

Der Tatverdächtige soll das Opfer laut einer Sprecherin der Rostocker Staatsanwaltschaft mit einem Küchenmesser erstochen haben. Darauf deuteten Spuren am Tatort hin. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass sowohl Täter als auch Opfer aus dem Drogenmilieu kommen. Weitere Hintergründe zur Tat würden derzeit noch ermittelt.

Festnahme am Nachmittag

Ein Bekannter hatte das Opfer am Morgen auf der Couch seiner Wohnung gefunden und umgehend den Notruf gewählt. Ein Notarzt konnte beim Eintreffen nur noch den Tod des 42-Jährigen feststellen. Noch am Vormittag wurde der mutmaßliche Täter vorläufig festgenommen, am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

