Stand: 04.01.2019 06:03 Uhr

Rostocker Zoo vor 120 Jahren gegründet

Vor 120 Jahren, am 4. Januar 1899, ist der Tierwärter Carl Lange im Rostocker "Hirschgarten an der Trotzenburg" eingestellt worden. Der Tag gilt als Gründungsdatums des Rostocker Zoos. Von den 4.200 Tieren 430 verschiedener Arten, die heute den Tierpark bevölkern, war damals noch nicht viel zu sehen.

Es begann mit Rehen, Wildschweinen und Hirschen

Damals lebten in der von Förster Schramm rund um eine Jägerwohnung angelegten Anlage aus einem Park und Gehegen nur ein paar Rehe und Hirsche aus der Rostocker Heide sowie Wildschweine aus dem Gelbensander Forst. Später kamen Angorakatzen, Schakale, Füchse und ein Bär dazu, der Tierbestand wuchs ganz allmählich an.

Tierpark dehnt sich aus

Trotz der fast vollständigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg infolge schwerer Luftangriffe wuchs der Zoo in den Nachkriegsjahren auch flächenmäßig. 1956 wurde das Areal auf 16 Hektar erweitert. Vier Jahre später bezogen die ersten beiden Indischen Elefanten Quartier an der Ostsee. Zuletzt waren die Einweihung des Darwineums und des Polariums Höhepunkte.

Beliebt und ausgezeichnet

Heutzutage ist der Zoo eines der beliebtesten Urlaubsziele an der Ostseeküste. 2017 wollten 610.000 Besucher die Tiere auf dem mittlerweile 56 Hektar großen Areal im Barnstorfer Wald sehen. In einer Rangliste des Zooexperten Anthony Sheridan belegte der Tierpark zuletzt zweimal hintereinander Platz eins unter den mittelgroßen Zoos in Europa. Dabei konnte der Rostocker Zoo mit Artenschutzprojekten etwa bei Baumkängurus, Pinguinen und Zwergflusspferden punkten.

Vielfältiges Jubiläumsprogramm

Das Jubiläumsjahr 2019 will der Zoo mit monatlich wechselnden Ausstellungen feiern: Für die Klassiknacht ist ein besonderes Jubiläumsprogramm geplant. Auch die Internationale Zoodirektorentagung findet aus diesem Anlass in Rostock statt. Darüber hinaus wird es eine Ausstellung geben, in der Rostocker Bürger ihre Erlebnisse mit Fotos und Geschichten aus dem Zoo schildern können.

