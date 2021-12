Rostocker Weihnachtsmarkt muss schließen Stand: 07.12.2021 20:41 Uhr Weil das Gesundheitssystem zu überlasten droht, ist der Rostocker Weihnachtsmarkt ab Donnerstag zu. Die Landesverordnung würde eine Schließung erzwingen, heißt es von der Stadt. Oberbürgermeister Madsen lehnt dies jedoch ab.

Nach 17 Tagen unter 2G und 2G-Plus-Bedingungen muss der Rostocker Weihnachtsmarkt am Donnerstag schließen. Das hat die Stadtverwaltung von Rostock mitgeteilt und verweist auf die Landesverordnung. "Die aktuellen Regelungen zum Infektionsschutz in Mecklenburg-Vorpommern erzwingen das Aus für die vorweihnachtlichen Märkte."

Verwirrung um Entscheidung

Während die Stadt um 19:19 Uhr in einer Pressemitteilung die Schließung des Rostocker Weihnachtsmarktes erklärte, sagte Oberbürgermeister Madsen um 19:38 Uhr noch im NDR 1 Radio MV Interview, er erwarte eine konkrete Anweisung des Landes, dass der Weihnachtsmarkt geschlossen werden müsse. "Nun werden die nächsten Stunden sicherlich zeigen, wie es mit dem Rostocker Weihnachtsmarkt weitergeht."

Kritik des Oberbürgermeisters

Doch nun muss sich Madsen der Entscheidung des Landes beugen. Er bleibt jedoch bei seiner Einschätzung, dass der Weihnachtsmarkt keine Gefährdung darstellt. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und den beiden Kliniken der Stadt sei man der Überzeugung, dass die Situation noch händelbar sei, so Madsen zu NDR 1 Radio MV. "In Zeiten, in denen wir die Menschen auffordern, sich impfen zu lassen damit Angebote möglich sind, sollten wir auch an einigen Angeboten festhalten, die nicht gerade besonders gefährlich sind", so der Oberbürgermeister weiter.

Rostock seit zehn Tagen "rot"

Auf der risikogewichteten Stufenkarte ist die Hansestadt seit zehn Tagen auf Stufe "rot". Damit verbunden ist laut Landesregierung die Abstimmung zwischen Stadt und Land, ob eine Überlastung des Gesundheitssystems drohe. Bislang waren beide Seiten einig, dass das nicht der Fall sei. Ansonsten hätte Rostock schon eher in die Stufe "rot plus" eingestuft werden müssen, so wie die Landkreise Rostock und Mecklenburgische Seenplatte. Am Dienstag jedoch änderte die Landesregierung ihre Meinung - und damit sind laut Corona-Landesverordnung Weihnachtsmärkte nicht mehr erlaubt.

