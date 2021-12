Rostocker Überseehafen: Rekordjahr trotz weniger Kreuzschifffahrt Stand: 26.12.2021 10:45 Uhr Für den Rostocker Überseehafen könnte 2021 trotz eingeschränkter Kreuzschifffahrt ein Rekordjahr werden. Dabei hat Rostock mit dem Universalhafen vor allem im Güterumschlag gepunktet.

Bereits bis Juni 2021 gingen insgesamt 14,4 Millionen Tonnen Ladung über die Kaikanten des Rostocker Überseehafens. Dabei gab es im Vergleich zum Juni des Vorjahres bereits einen Zuwachs von über 13 Prozent. Auf das gesamte Jahr 2021 könnten mehr als 28 Millionen Tonnen zusammenkommen. Das wäre ein Rekord in der 61-jährigen Geschichte des Hafens.

Weitere Informationen 59 Min Rostock Port - Ein Tag im Hafen Der Rostocker Überseehafen ist wieder im Aufwind. Ein Blick hinter die Kulissen des ehemaligen "Tors zur Welt". 59 Min

Hafen soll erweitert werden

Das Größte Plus gab es mit 40 Prozent beim kombinierten Ladungsverkehr: Also LKW-Trailern auf Eisenbahnwaggons. Dadurch konnten coronabedingte Rückgänge bei Kreuzfahrt - und Fährpassagieren in der Bilanz des Hafens ausgeglichen werden.

Inzwischen gerät der Hafen flächenmäßig an seine Grenzen. Im kommenden Jahr sollen Erweiterungspläne um gut 600 Hektar konkretisiert werden. Allerdings gibt es schon Kritik umliegender Gemeinden und von Naturschützern. Im Herbst 2022 soll eine Vertiefung des Seekanals starten. Künftig können dann gößere Schiffe den Rostocker Hafen anlaufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 26.12.2021 | 09:00 Uhr