Stand: 16.08.2021 13:00 Uhr Rostocker Seawolves verpflichten neuen Spieler

Die Zweitliga-Basketballer der Rostock Seawolves haben einen weiteren Spieler verpflichtet. Der 23-jährige US-Amerikaner Jacob Ledoux ist mit dem Team bereits in das Trainingslager nach Litauen gereist. Nach zwei Jahren in Österreich hat der 1,91 Meter große Spielmacher jetzt einen Einjahresvertrag in Rostock unterschrieben. | 16.08.2021 13:00