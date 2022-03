Stand: 05.03.2022 08:25 Uhr Rostocker Seawolves kassieren Niederlage bei Artland Dragons

Die Rostocker Seawolves haben am Freitag in der zweiten Basketball-Bundesliga gegen die Artland Dragons 94:96 verloren. Die Mannschaft bleibt dennoch Tabellenerster. Das nächste Spiel der Seawolves ist am Sonntag um 16.30 Uhr in der Stadthalle. Dort empfangen die Basketballer die Itzehoe Eagles. | 05.03.2022 8:25