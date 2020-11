Stand: 01.11.2020 18:10 Uhr Rostocker Seawolves gewinnen gegen Nürnberg Falcons

Die Zweitliga-Basketballer der Rostock Seawolves haben ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Das Team gewann am Sontagabend in der Rostocker Stadthalle gegen die Nürnberg Falcons mit 90:79. 1.300 Zuschauern waren in der Stadthalle dabei. Ob die 2. Basketball-Liga planmäßig fortgesetzt wird ohne Fans oder ob es eine Spielpause im November gibt, darüber beraten die Klubs im Laufe der nächsten Woche. | 01.10.2020 18:10