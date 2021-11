Stand: 21.11.2021 07:00 Uhr Rostocker Seawolves feiern siebten Erfolg in Serie

In der 2. Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves Uni Baskets Paderborn mit 107:68 besiegt - der siebte Erfolg in Serie. Die Rostocker haben vor 2.000 Zuschauern in der Stadthalle eine nahezu perfekte Leistung abgeliefert und erstmals in dieser Saison die 100-Punkte-Marke geknackt. In der Tabelle bleiben die Seawolves auf Rang drei, punktgleich mit den Erst- und Zweitplatzierten. Am kommenden Sonnabend steht ein Auswärtsspiel in Bochum auf dem Programm. | 21.11.2021 07:00