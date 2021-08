Stand: 29.08.2021 17:11 Uhr Rostocker Robben verpassen fünfte Beachsoccer-Meisterschaft

Die Rostocker Robben haben das Endspiel der deutschen Beachsoccer-Liga gegen die Beach Royals Düsseldorf verloren und damit ihren fünften Titel verpasst. Der Hauptrunden-Spitzenreiter unterlag am Sonntag in Warnemünde den Rheinländern mit 3:4. Es war der erste Triumph für die Düsseldorfer. Der entscheidende Treffer gelang Peer Petry rund vier Minuten vor dem Ende per Freistoß. | 29.08.2021 17:10