Stand: 16.08.2020 18:22 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostocker Robben besiegen 1. FC Versandkostenfrei

In der Deutschen Beachsoccer Liga, der 1. Liga im Strandfußball, gab es an diesem Wochenende den 2. Spieltag in Düsseldorf. Die beiden Rostocker Mannschaften wurden in eine Gruppe gelost. Das Derby gewannen die Rostocker Robben gegen den 1. FC Versandkostenfrei klar mit 13:3. Versandkostenfrei verlor außerdem gegen Berlin 4:5 und gegen Wuppertal 3:7. Die Robben bezwangen dagegen Berlin 5:0. Die vier besten Teams treten dann im Finalturnier Ende September in Warnemünde gegeneinander an. | 16.08.2020 18:22