Rostocker Recyclinghof: Brand verursacht Millionenschaden Stand: 04.02.2024 07:10 Uhr Ein Brand auf dem Gelände der Rostocker Stadtentsorgung hat in der Nacht zu Sonntag einen Schaden in Höhe von etwa einer Million Euro verursacht. Die Flammen griffen auch auf eine angrenzende Halle über.

Am Sonnabend gegen 22 Uhr kam es zu dem Brand auf dem Betriebsgelände der Stadtentsorgung am Petridamm in Rostock. Nach derzeitigem Stand entwickelte sich das Feuer unter einem Carport. Darunter befanden sich mehrere Kehrmaschinen. Da die Fahrzeuge dicht an dicht geparkt waren, griffen die Flammen in einer Kettenreaktion auf mehrere Wagen über. Dabei brannten sieben komplett aus und einige weitere wurden beschädigt. Zudem waren laute Knallgeräusche zu hören, offenbar von platzenden Reifen. Ein Übergreifen der Flammen vom Carport auf eine angrenzende Halle konnte nicht verhindert werden.

Petridamm zeitweise voll gesperrt

Sowohl am Carport als auch an der Halle entstand erheblicher Schaden von rund einer Million Euro. Um die Löscharbeiten zu erleichtern, musste der Petridamm vorübergehend voll gesperrt werden. Zur Brandbekämpfung waren etwa 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Rostock sowie der Freiwilligen Feuerwehr aus Gehlsdorf im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

