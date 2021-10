Rostocker Polizisten decken groß angelegten Finanzbetrug auf Stand: 11.10.2021 06:11 Uhr Die Rostocker Kriminalpolizei hat in einer gemeinsamen Aktion mit Beamten aus Niedersachsen einen Ring von Online-Betrügern im Ausland ausgehoben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Rostock sind mehr als 1000 Anleger aus Deutschland betrogen worden.

von Thomas Walther

Am vergangenen Mittwoch schlugen die Ermittler mit Unterstützung von örtlichen Beamten, Interpol und Europol aus Den Haag zu. Mehr als 100 Beamte stürmten Büros und Privathäuser in Bulgarien, der Ukraine und Zypern. Dabei wurden zahlreiche Computer und Speichermedien beschlagnahmt. Auch viele Konten der Betrüger wurden eingefroren. Zudem konnten die Ermittler einige Hundert Server abschalten. Die Staatsanwaltschaft Rostock geht inzwischen von einem Schaden von 15 Millionen Euro allein in Deutschland aus.

So gingen die Betrüger vor

Der Trick der Betrüger war immer der gleiche: Sie entwickelten falsche Internetseiten, auf denen man in Aktien oder Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoins, anlegen konnte. Den Anlegern wurden überdurchschnittliche Gewinne versprochen. Um bei den Anlegern Vertrauen zu erwecken, wurden auch Falsch-Berichte über Prominente wie Boris Becker oder Günther Jauch auf den Seiten veröffentlicht. Diese hätten in kurzer Zeit traumhafte Gewinne gemacht. Die Prominenten wussten nichts von dem Missbrauch ihrer Namen.

Einsteigen konnten die Anleger auch mit geringen Summen. Auf professionellen Seiten mit Börsenkursen wurden schnelle Gewinne vorgegaukelt. Einigen Anlegern wurden am Anfang auf Wunsch auch geringe Summen von ihrem Gewinn ausgezahlt. Danach meldeten sich oft per Telefon angebliche Anlage-Berater und warben um höhere Investitionen. Viele Anleger folgten dem. Als diese aber später ihr Geld und die Gewinne wieder haben wollten, war das Geld weg. Ein Mann aus Mecklenburg-Vorpommern hatte auf diese Weise 25.000 Euro verloren, ein anderer aus Göttingen gar eine Viertel Million. Im Rahmen der Ermittlungen wurden Hunderte Anzeigen aus ganz Deutschland bekannt.

Ermittlungen begannen bereits 2020

Rostocker Online-Spezialisten der Polizei hatten bereits im April 2020 mit den Ermittlungen begonnen. Ein Mann aus dem Landkreis Rostock hatte Anzeige erstattet, weil er 500 Euro auf einer Internetseite in Aktien investiert hatte und das Geld später weg war. Die Kriminalisten stellten fest: es gab bis zu 250 falsche Internetseiten, auf denen Anlegern hohe Gewinne versprochen wurden. Alle hatten ihr Geld verloren. Die Beamten gehen aber davon aus, dass es weit mehr Opfer gibt, die von dem Betrug noch nichts ahnen.

