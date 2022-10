Stand: 08.10.2022 07:35 Uhr Rostocker Polizei warnt vor Betrugsmasche mit pushTAN-SMS

Die Rostocker Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Dabei versuchen die Betrüger per SMS nicht nur an persönliche Daten, sondern auch an das Geld von Kunden der Ostseesparkasse zu gelangen. Die Geschädigten werden dabei mit einer SMS dazu aufgefordert, noch am selben Tag ihre pushTAN-Registrierung zu aktualisieren. Der hinterlegte Link führt sie dann auf eine betrügerische Internet-Seite. Bisher sind innherlab eines Tages neun Fälle bei der Rostocker Polizei angezeigt worden, heißt es. Der bislang ermittelte Gesamtschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.10.2022 | 08:35 Uhr