Stand: 17.02.2022 13:59 Uhr Rostocker Heide: Küstenschutzmaßnahmen laufen

Zwischen Markgrafenheide und Graal-Müritz sollen 45 morsche Buhnen entfernt werden. Nur fünf will man kommendes Jahr neu bauen. Der Grund: Vor der Rostocker Heide soll sich nach dem Buhnenrückbau eine natürliche Küstendynamik entwickeln. Wind und Wellen können dann wieder direkt auf die Küste einwirken. Fast abgeschlossen ist eine Küstenschutzmaßnahme in Höhe Ahrenshoop, dort wurden 650.000 Kubikmeter neuer Sand aufgespült und am Strand verteilt. Die Düne wurde verstärkt und wird nun noch mit Strandhafer bepflanzt. | 14.02.2022 13:58

