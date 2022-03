Stand: 26.03.2022 18:30 Uhr Rostocker Handballer verlieren gegen Eisenach

Für den HC Empor Rostock hat es am Nachmittag die nächste Niederlage in der zweiten Handball-Bundesliga gegeben. Die Rostocker verloren gegen das Team aus Eisenach mit 27:30. Es war die sechste Niederlage in Folge für die Rostocker. Die liegen jetzt auf dem achten Tabellenplatz. | 26.03.2022 18:30