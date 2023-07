Stand: 28.07.2023 07:33 Uhr Rostocker Hafen: mutmaßliche Schleuser-Kriminalität

In einem Fall von mutmaßlicher Schleuser-Kriminalität hat die Bundespolizei in Rostock mehrere Geflüchtete festgesetzt. Ein Kranführer, der gerade einen LKW-Auflieger auf ein Schiff nach Schweden verladen wollte, hatte sich am Abend bei der Polizei gemeldet. Demnach war ihm aufgefallen, dass die Plane eines LKW-Trailer beschädigt war. Zudem seien mehrere Personen aus dem Trailer geklettert. Die Bundespolizei konnte vier Menschen stoppen. Ob weitere Personen geflüchtet sind, ist derzeit unklar. Eine Auswertungen der Video-Aufzeichnungen läuft. Gegen die Menschen wird nun wegen unerlaubter Einreise ermittelt. Alle von ihnen hatten den Beamten gegenüber um Asyl gebeten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.07.2023 | 07:00 Uhr