Stand: 10.01.2020 18:42 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostocker Hafen mit Umschlagsplus

Der Rostocker Überseehafen hat das Jahr 2019 mit einem leichten Umschlagsplus abgeschlossen. Nach Angaben der Geschäftsführung wurden insgesamt 25,7 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Das waren 100.000 Tonnen mehr als im Vorjahr. Zwar gingen die Zahlen im Fähr- und dem sogenannten RoRo-Verkehr leicht zurück. Andere Bereiche der Hafenwirtschaft sorgen für einen Ausgleich.

Positive Bilanz: Rostocker Hafen mit Umschlagsplus Nordmagazin - 10.01.2020 19:30 Uhr Der Rostocker Hafen hat eine überwiegend positive Jahresbilanz für 2019 gezogen. Die Passagierzahl auf den Fähren nahm zwar ab - dafür wuchs der Umschlag von Weizen und Gerste.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Rückgang bei rollender Ladung

Der Umschlag bei der rollenden Ladung nahm um 700.000 auf etwa 16 Millionen Tonnen ab. Ein Plus verzeichnete der Hafen dagegen bei Getreide und Rohöl. Auch die Anzahl der transportierten Eisenbahnwaggons nach Schweden nahm stark zu. Im vergangenen Jahr gab es mit rund 7.700 Anläufen ebenso viele Schiffe im Hafen wie 2018. Insgesamt gingen mehr als 900.000 Reisende von und an Bord von Kreuzfahrtschiffen.

Hoffnung auf tieferen Seekanal

Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Hafens setzt die Geschäftsführung große Hoffnungen auf die geplante Vertiefung des Seekanals. Für mehr als 100 Millionen Euro will der Bund vom kommenden Jahr an die Hafenzufahrt so ausbauen, dass Schiffe mit größerem Tiefgang einlaufen können. Am 1. Mai wird im Rostocker Hafen gefeiert. Dann wird der Überseehafen 60 Jahre und der Fischereihafen 70 Jahre alt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.01.2020 | 15:00 Uhr