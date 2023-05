Stand: 06.05.2023 18:50 Uhr Rostocker HC verpasst Aufstieg in 2. Handball-Bundesliga

Die Handballerinnen des Rostocker HC haben den Aufstieg in die zweite Bundesliga verpasst. Die Rostockerinnen verloren ihr letztes Spiel in der Aufstiegsrunde mit 23:24 gegen den FHC Frankfurt/Oder. Damit spielen die "Dolphins" auch in der kommenden Saison in der Dritten Liga.

