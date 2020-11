Rostocker Feuerwehr löscht Übungsbrand im Marienkirchturm Stand: 14.11.2020 14:25 Uhr Dichter Qualm aus dem Turm der Marienkirche hat am Morgen viele Passanten in Rostock beunruhigt. Als rund 50 Feuerwehrleute anrückten, wussten auch sie nicht, dass es sich "nur" um eine Übung handelte.

Laut dem vorgegebenen Szenario brannte es im Glockenturm in 32 Meter Höhe. Das vermeintliche Feuer breitete sich demnach in Richtung des Dachstuhles des Seitenschiffes aus. Die Feuerwehrleute sollten die betroffene Ebene im Turm über unterschiedliche Aufstiegswege erreichen, um vermisste Personen zu suchen und die Brandbekämpfung zu simulieren.

Brand in Notre-Dame als Warnung

Brände in Frankreich wie in Notre-Dame de Paris 2019 oder in der Kathedrale von Nantes vor wenigen Monaten zeigten, wie verwundbar diese Baukunstwerke sind und wie viel sie im Brandfall den Feuerwehrkräften abverlangen, sagte der zuständige Senator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) nach der erfolgreichen Übung. Sie wurde zusammen mit der Evangelisch-Lutherischen Innenstadtgemeinde Rostock durchgeführt.

Feuerwehrleuten alles abverlangt

Sich mit den notwendigen Schutz-, Rettungs- und Brandbekämpfungsgeräten in dem historischen Bau zu bewegen, habe den Einsatzkräften alles abverlangt. Das Szenario der Übung sei keine utopische Horrorvorstellung, sondern könne schnell zum Ernstfall werden. "Darauf wollen wir uns bestmöglich vorbereiten", so der Senator.

