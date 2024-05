Stand: 30.05.2024 06:12 Uhr Rostocker Dolphins wollen in die 2. Liga aufsteigen

Die Handballerinnen der Rostocker Dolphins wollen in die 2. Bundesliga aufsteigen und noch haben sie alle Chancen. Denn das Hinspiel der Relegation am Mittwochabend gegen die Zweitligisten der Kurpfalz Bären Ketsch endete 27 zu 27 Unentschieden. Beide Mannschaften begegneten sich in dem Spiel auf Augenhöhe. Die Entscheidung, wer in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielt, fällt beim Rückspiel am Sonnabend. Auch für die Handballer des HC Empor Rostock geht es um den Aufstieg in Liga 2. Am Donnerstagabend treffen sie im ersten Spiel der Aufstiegsrunde auf den HC Eintracht Hildesheim.

