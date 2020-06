Stand: 17.06.2020 20:30 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostocker Bürgerschaft: Konzert-Verbot für Naidoo?

Das für August 2021 geplante Konzert des Sängers Xavier Naidoo in der Stadthalle in Rostock soll, wenn es nach den Fraktionsspitzen der SPD und der Linken geht, abgesagt werden. Der Rostocker Bürgerschaft lag ein Antrag dazu vor, der am Mittwochabend beraten wurde.

Fraktionen kritisieren Nähe zu "Reichsbürgern"

Die beiden Fraktionsspitzen Steffen Wandschneider-Kastell für die SPD und Eva-Maria Kröger für die Linken begründen ihren Antrag unter anderem damit, dass der Sänger sich antisemitischer Klischees bediene und die Nähe zu sogenannten Reichsbürgern und Rechtspopulisten suche. Konkret wird angeführt, dass er mehrfach behauptet habe, dass die Bundesrepublik nicht existiere und Deutschland ein besetztes Land sei. Der Oberbürgermeister soll nun die Geschäftsführung der Stadthalle - ein städtisches Unternehmen - anweisen, das Konzert abzusagen. So fordern es SPD und Linke. Die Fraktionsvorsitzenden machen im Antrag allerdings auch klar, dass die freie Meinung und die Kunstfreiheit ein hohes Gut seien. Aber es könne nicht sein, dass die Freiheitsrechte dazu genutzt werden, um Hetze zu betreiben.

Keine rechtliche Grundlage für Absage

Aus einer Vorab-Stellungnahme der Stadt geht hervor, dass die künstlerische Freiheit bedeute, dass ein Künstler das Recht habe, auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen. Es sei nicht bekannt, dass gegen Naidoo strafrechtliche oder verfassungsrechtliche Verfahren beantragt wurden, ließ Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen wissen. Eine Konzertabsage hätte keine rechtliche Grundlage. Hinzu kommt, dass die Stadthalle als Vermieter einen Vertrag mit der Konzertagentur von Naidoo geschlossen hat. Sollte die Bürgerschaft der Konzertabsage zustimmen, dann hieße das, eine städtische Gesellschaft aufzufordern, Vertragsbruch zu begehen. Die Folgen wären Schadensersatzleistung und die Gefahr, dass die Stadthalle in negative Schlagzeilen gerät. Von Oberbürgermeister Madsen gab es daher schon vor der Bürgerschaftssitzung kein grünes Licht für das Vorhaben.

Knappe Abstimmung?

Mit den 20 Sitzen von SPD und Linke in der Rostocker Bürgerschaft hätte der Antrag dennoch die nötigen Stimmen. Der CDU Fraktionsvorsitzende Daniel Peters sagte gegenüber NDR 1 Radio MV, dass seine Fraktion den Antrag allerdings ablehnen wird. Käme der Antrag durch, wäre es wie ein Berufsverbot und das sei grundgesetzwidrig. Das solle aber nicht heißen, dass die CDU hinter den teilweise obskuren Aussagen des Sängers stünden, so Peters. Die Grünen werden sich laut Fraktionsvorsitzenden Uwe Flachsmeyer enthalten oder aber mit Nein stimmen. Inhaltlich könne man die Begründung verstehen, aber der Sänger verstoße mit seinen Texten nicht gegen Gesetze. Der Rostocker Bund will die Entscheidung, das Konzert zu besuchen, den Rostockern selbst überlassen, so Fraktionschefin Sybille Bachmann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 17.06.2020 | 20:30 Uhr