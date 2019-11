Stand: 07.11.2019 06:28 Uhr

Rostocker Biotech-Firma geht an die Börse

Das Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene startet heute an der US-Technologiebörse Nasdaq. Damit will das Unternehmen nach eigenen Angaben sicherstellen, dass es sich weiterentwickeln kann.

Rostock bleibt Hauptsitz

Vier Millionen Aktien werden ausgegeben, voraussichtlich zu einem Kurs zwischen 14 und 16 US-Dollar. Beim Mittelwert kämen so 60 Millionen Dollar zusammen - ein großer Sprung für das Biotech-Unternehmen, dass derzeit rund 400 Mitarbeiter beschäftigt und in den USA bereits eine Niederlassung in Boston hat. Doch auch nach dem New Yorker Börsengang soll der Hauptsitz in Rostock bleiben.

Gründung durch Uni-Professor

2006 hatte der langjährige Rostocker Universitätsprofessor Arndt Rolfs Centogene gegründet. Das Unternehmen ist auf die Frühdiagnose seltener angeborener Erkrankungen spezialisiert und weltweit tätig. Darüber hinaus arbeitet Centogene auch mit der Rostocker Universität an gemeinsamen Forschungsprojekten.

