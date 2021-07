Rostock will mehr Personal für Kinderbetreuung Stand: 02.07.2021 16:18 Uhr Nachdem Elternräte eine Erhöhung des Personalschlüssels in Rostocker Kindertagesstätten gefordert haben, hat die Stadtverwaltung jetzt reagiert. Die Satzung zur Kinderbetreuung soll angepasst werden.

Aus einer Beschlussvorlage des Sozialsenators Steffen Bockhahn (Die Linke), die dem NDR vorliegt, geht hervor, dass der Betreuungsschlüssel in Krippen und Kitas deutlich erhöht werden soll. Zuvor hatten Eltern und Gewerkschaften in einem Bürgerbegehren mehr als 8.000 Unterschriften gesammelt, um in Rostock unter anderem 100 zusätzliche Krippenstellen zu schaffen.

Aktuelle Kita-Satzung für Rostock muss angepassst werden

Ausgangspunkt für die neuen Überlegungen ist der Umstand, dass die aktuelle Satzung der Hansestadt Rostock nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht und zudem den neuen Regelungen des Kindertagesförderungsgesetzes MV widerspricht. Laut Satzungsentwurf dürften im Kindergarten künftig nicht mehr 18 Kinder ab drei Jahren von einer Erzieherin oder einem Erzieher betreut werden, sondern nur durchschnittlich 15. Außerdem sieht der Entwurf vor, dass auch in den Krippen in Gruppen mit sechs Kindern mehr Personal zum Einsatz kommen muss. Für Rostock sind 1,37 Erzieherinnen und Erzieher für sechs Kinder geplant. Eine Bertelsmann-Studie empfiehlt dagegen, dass eine Person nur halb so viele, nämlich drei Krippen-Kinder, beaufsichtigen sollte.

164 neue Erzieherinnen und Erzieher benötigt

Da für den Betreuungsschlüssel auch wesentlich mehr Urlaubs-, Fortbildungs- und Krankentage für Erzieherinnen und Erzieher berücksichtigt werden, müssen in der Folge 164 neue Stellen in Krippen, Kindertagesstätten und Horten in Rostock geschaffen werden. Die Mehrkosten von 9,5 Millionen Euro müssten sich das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Hansestadt Rostock teilen. Der vorliegende Entwurf muss jetzt allerdings noch den Finanz- und Jugendhilfeausschuss passieren, bevor die Bürgerschaftssitzung am 18. August 2021 darüber abstimmen kann.

