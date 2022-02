Rostock will Abwasser auf Coronaviren untersuchen Stand: 10.02.2022 06:38 Uhr Das Rostocker Abwasser soll künftig regelmäßig im Labor auf das Coronavirus untersucht werden. Auf diesem Weg will die Stadt Informationen über die lokale Infektionslage gewinnen.

Wie die Nordwasser GmbH mitteilte, soll über einen Zeitraum von einem Jahr zwei Mal wöchentlich geprüft werden, ob in dem Zulauf der Rostocker Kläranlage Coronaviren vorkommen. Grundlage sei die Erkenntnis, dass sich bei der Analyse von Ausscheidungen das Virus nachweisen lässt.

Start in Rostock noch im Februar

Die Analyse des Abwassers ist Teil eines deutschlandweiten Projektes, an dem sich unter anderem auch Stuttgart, Bremen und Hamburg beteiligen. In Rostock soll es noch im Februar starten. Solche Untersuchungen werden bislang bereits in Kanada, Australien und in den Niederlanden flächendeckend eingesetzt. Das Projekt soll mit Hilfe von EU-Mitteln finanziert werden.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 10.02.2022 | 07:30 Uhr