Rostock und NWM: Corona-Impfungen in Arztpraxen geplant Stand: 16.01.2021 14:40 Uhr In Rostock und Nordwestmecklenburg sollen ab nächster beziehungsweise übernächster Woche die ersten Menschen in Arztpraxen gegen das Coronavirus geimpft werden können. So planen es die Verwaltungen.

In Rostock soll schon in der nächsten Woche die erste Impfpraxis geöffnet werden. Die Stadt bietet darüber hinaus Kabinen im Impfzentrum in der Hansemesse für Hausärzte an, die kostenfrei gemietet werden können. Dort sollen Patienten geimpft werden, die die Ärzte vorher dazu eingeladen hatten, wie Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) erklärte. Diese Ärzte genössen ein größeres Vertrauen bei ihren Patienten. Zudem seien mehr Ärzte im Impfzentrum im Einsatz und im Impfzentrum sei es einfacher, den Biontech/Pfizer-Impfstoff zu kühlen.

Acht Impfpraxen in Nordwestmecklenburg

Im Landkreis Nordwestmecklenburg sollen zusätzlich zu den Impfzentren und den mobilen Teams Ärzte in acht Praxen impfen dürfen. Diese sind über das ganze Kreisgebiet verteilt. Damit soll vor allem den Menschen geholfen werden, die Probleme haben, zu den Impfzentren zu kommen, hieß es von Landrätin Kerstin Weiss (SPD).

Andere Kreise können Modell übernehmen

Die Zusammenarbeit der Kreisverwaltung mit den Ärzten sei am Freitag vom Land genehmigt worden. Das Impfen in Arztpraxen beginnt in Nordwestmecklenburg zunächst als ein Modell. Wenn es gut funktioniere, könnte es von anderen Landkreisen übernommen werden.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Mutation in Schleswig-Holstein bestätigt Der Kreis Rendsburg-Eckernförde teilte mit, dass sich der Verdacht bestätigt hat. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 16.01.2021 | 12:00 Uhr