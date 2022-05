Rostock bietet wieder Gebärdensprachkurse an Stand: 19.05.2022 16:05 Uhr Es gibt zu wenige Menschen im Land, die die Sprache der Gehörlosen beherrschen, die also in der Lage sind, "mit den Händen zu sprechen". Die Rostocker Volkshochschule bietet darum erstmals nach sieben Jahren Pause wieder Gebärdensprachkurse an.

Wenn Menschen, die nicht oder kaum hören können, mit Behörden zu tun haben oder ins Krankenhaus kommen, dann brauchen sie Gebärdensprachdolmetscher. Davon allerdings gibt es viel zu wenige im Land, sagt Rostocks Behindertenbeauftragte Petra Kröger. Nicht selten müssten Dolmetscher aus Hamburg oder Berlin geholt werden.

Großer Mangel auch qualifizierten an Kursleitern

Um mehr Menschen mit der Sprache vertraut zu machen, hat die Stadt Rostock entschieden, Kurse in ihrer Volkshochschule finanziell zu unterstützen. Lange Zeit hat es dort trotzdem kein Angebot gegeben, weil auch Dozenten kaum zu finden sind. Ein weit verbreitetes Problem, so der Landesverband der Schwerhörigen und Ertaubten mit Sitz in Neubrandenburg. Gerade die dünn besiedelten Regionen in Mecklenburg-Vorpommern hätten damit große Probleme. Petra Suleiman, die an der Volkshochschule Rostock den Fachbereich Fremdsprachen leitet, war lange ratlos: "Was ich sehe ist, dass wir nicht genügend kompetente Menschen in diesem Bereich vorfinden."

So läuft ein Gebärdensprachkurs ab

Ähnlich wie im Englisch- oder Französischkurs versucht die Dozentin von vornherein möglichst nur diese eine Sprache zu benutzen. Das heißt, sie begrüßt die Klasse nicht mit lautem Hallo, sondern eben mit Gesten, mit Mimik und lautlos gesprochenen Wörtern. Sabine Möller, die den Kurs in Rostock leitet: "Gebärdensprache lernen ist spannend, das ist eine schöne Sprache, eine der schönsten Sprachen der Welt, da kann man sich stundenlang unterhalten. Die Vielfalt, der Ausdruck, die Herzlichkeit, die da dahintersteckt."

Auch in dieser Sprache gibt es übrigens verschiedene Dialekte. Wer sie in Köln spricht, benutzt zum Teil ganz andere Zeichen als jemand in Mecklenburg-Vorpommern. Gebärdenspache ist zudem nicht international. Allerdings überschneiden sich viele Dinge, so dass man trotzdem ganz gut durch die Welt kommen würde.

Jeder kann Gebärdensprache lernen

In dem ersten Kurs, der gerade angefangen hat, machen einige nur aus Spaß mit und weil sie es spannend finden. Andere kommen aber auch aus der Stadtverwaltung, dem Gesundheitswesen oder der Sozialarbeit. Es sind aber auch Menschen dabei, die ab und an mit Gehörlosen Kontakt haben und sich verständigen wollen.

Der Kurs an der Volkshochschule wird übrigens finanziell von der Stadt gefördert und ist somit relativ günstig. Weil es mittlerweile eine lange Warteliste gibt, soll im September schon der nächste anfangen.