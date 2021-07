Stand: 05.07.2021 18:39 Uhr Rostock bekommt Unternehmerpreis der Sparkassen

Die Hansestadt Rostock ist vom Ostdeutschen Sparkassenverband als Kommune des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden. Die Hansestadt stehe für alle, die nach Ausbruch der Corona-Pandemie schnell gehandelt hätten, hieß es in der Begründung. Vergeben wurde der Preis für die beste Kommune Corona-bedingt mit einem Jahr Verspätung. Es sei ein Anliegen gewesen, "Mutmacher" auszuzeichnen, erklärte der Verband. So setze der Landessieger auf Mitmenschlichkeit und ebenso auf die Verbesserung der digitalen Angebote der Verwaltung. Gewürdigt werde deshalb Rostock auch als Modellstadt für das Projekt "Smart cities made in Germany". | 05.07.2021 18:39