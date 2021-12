Stand: 20.12.2021 15:55 Uhr Rostock bekommt Polizeipräsidentin

Anja Hamann wird neue Präsidentin im Polizeipräsidium Rostock. Sie ist die erste Polizeipräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Ab Januar ist sie verantwortlich für rund 2.300 Beamtinnnen und Beamten in fünf Polizeiinspektionen, zwei Kriminalpolizeiinspektionen sowie den Führungsstab im Polizeizentrum Waldeck. Das Polizeipräsidium in Waldeck umfasst die Landkreise Rostock, Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und die Städte Rostock und Schwerin. Hamann übernimmt das Amt von Peter Mainka, der in den Ruhestand geht. | 20.12.2021 15:55