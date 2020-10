Stand: 28.10.2020 15:17 Uhr Rostock bekommt 1,5 Millionen Euro aus Mauerfonds

Rostock erhält 1,5 Millionen Euro aus dem sogenannten Mauerfonds der Bundesregierung. Das hat der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion Eckhardt Rehberg mitgeteilt. Das Geld soll für den Schutz der Einrichtungen der jüdischen Gemeinde in Rostock verwendet werden. In den Mauerfonds fließen die Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Der Fonds fördert wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zwecke in den neuen Bundesländern und Ost-Berlin. Mecklenburg-Vorpommern hat daraus bislang mehr als siebeneinhalb Millionen Euro erhalten. | 28.10.2020 15:18