Stand: 30.08.2022 12:30 Uhr Rostock: Zwei neue OB-Kandidaten kurz vor Ende der Bewerbungsfrist

In Rostock endet um 16 Uhr die Bewerbungsfrist um das Amt als neuer Oberbürgermeister oder neue Oberbürgermeisterin. Nach NDR Informationen gibt es bislang neun Kandidaten, die ihre Bewerbung öffentlich gemacht haben. Zwei davon haben sich erst in den vergangenen Stunden gemeldet. Ein Kandidat ist Stephan Treichel. Der 37-Jährige ist nach eigenen Angaben russischer Spätaussiedler und alleinerziehender Vater von vier Kindern. Er war selbständig in den Bereichen Tourismus und technischer Vertrieb. Treichel ist parteilos und Mitglied der Rostocker Bürgerschaft, zuletzt saß er dort für die AfD. Er verurteilt Sanktionen gegen Russland und will diese beenden. Er fordert, dass sozialer Friede nicht zerreißen dürfe. Der zweite neue Kandidat ist Jens Kaufmann. Auch er ist parteiloser Einzelkandidat. Er trete für die Menschen der sogenannten Friedensbewegung Rostock an, die seit zwei Jahren regelmäßig in Rostock unter anderem für Grund- und Freiheitsrechte demonstrieren. Kaufmann ist 56 Jahre alt, Unternehmer und nach eigenen Angaben Erfinder der Schlemmer-Card. Er will so wörtlich "ein besseres Für- und Miteinander zwischen der kommunalen Politik, Verwaltung und Behörden" mit den Menschen. | 30.08.2022 12:30