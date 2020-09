Stand: 15.09.2020 07:06 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Zwei Männer wegen schweren Raubes vor Gericht

In Rostock müssen ein 29- und ein 35-jähriger Deutsch wegen schweren Raubes und schwerer Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten. Sie sollen sich zusammen mit bislang nicht ermittelten Personen im März unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung ihrer späteren Opfer verschafft haben. Dort schlugen und traten sie der Anklage zufolge auf die Männer ein. Der Ältere der beiden soll demnach mit Quarzsand gefüllte Handschuhe benutzt haben, die beim Opfer besonders schwere Verletzungen hinterließen. Gewaltsam sollen die mutmaßlichen Täter so die Herausgabe von mehr als 500 Euro und einer Marken-Uhr erzwungen haben. Eines der Opfer hatte sich, um den Schlägen zu entgehen, aus dem Fenster im zweiten Stock gestürzt und verletzt. Die Angeklagten befinden sich in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind bislang vier Verhandlungstage anberaumt. | 15.09.2020 07:06