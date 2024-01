Stand: 14.01.2024 14:59 Uhr Rostock: Zwei Männer überfallen und ausgeraubt

Zwei Männer sind in Rostock überfallen und ausgeraubt worden. Einer der beiden 19-Jährigen wurde von einem Schlag mit einem Messergriff leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Täter erbeuteten am späten Samstagabend den Angaben zufolge eine geringe Menge Bargeld. Später fasste die Polizei die beiden Verdächtigen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde einer von ihnen in Gewahrsam genommen. Die Männer im Alter von 23 und 25 Jahren waren nach Angaben der Polizei betrunken und wollten das Geld zum Kauf von Drogen verwenden.

